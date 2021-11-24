В Норильске самолет Sukhoi Superjet с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Sukhoi Superjet-100. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Норильске, Красноярский край 24 ноября произошло ЧП – пассажирский борт Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 30 метров. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Восточном межрегиональном Следственном Управлении СК на транспорте.

Известно, что борт осуществлял перелет из Челябинска в Норильск, во время посадки самолет не смогли остановить и он выехал за пределы полосы на 30 метров. В момент инцидента на воздушном судне находился 81 пассажир и 6 членов экипажа, пострадавших среди них нет.

Сейчас ведомство проводит доследственную проверку, в ходе которой будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома. На месте происшествия работает следственная группа Восточного МСУТ СК России, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 11 ноября стало известно об аварийной посадке вертолета МИ-8 в Красноярском крае, выполнявший заказной рейс из Валека в Игарку. При заходе на посадочную площадку, расположенную в Светлогорске, вертолет задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение. Борт Ми-8 получил множество серьезных повреждений при ударе об землю. К счастью, экипаж выжил и не пострадал.

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