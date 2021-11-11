В Красноярском крае вертолет МИ-8 совершил экстренную посадку из-за отказа систем, борт поврежден

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура назвала предварительную причину аварийной посадки вертолета МИ-8 в Красноярском крае. Как пояснили в ведомстве, причиной жесткой посадки явился отказ систем вертолета. Во время приземления воздушное судно получило серьезно пострадало - обнаружены повреждения хвостовой балки, элементов фюзеляжа, подвесного оборудования.

Сейчас Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки на исполнение законодательства о безопасности полетов.

Напомним, что 11 ноября, недалеко от Светлогорска, Красноярский край, экстренную посадку совершил вертолет МИ-8 с тремя членами экипажа на борту. Пострадавших нет, медицинская помощь экипажу не потребовалась.