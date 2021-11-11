В Красноярском крае аварийную посадку совершил вертолет МИ-8

Фото: следственное управление на транспорте СК РФ

В Красноярском крае, недалеко от Светлогорска аварийную посадку совершил вертолет МИ-8, выполнявший заказной рейс Валек-Игарка. Как сообщили в МЧС, их силы на ЧП задействованы не были.

Собственный источник рассказал «Комсомольской правде», на борту вертолета находились три члена экипажа, осуществлялась доставка некоего груза. После аварийной посадки медицинская помощь экипажу не понадобилась, приземление обошлось без травм. Сейчас экипаж уже находится в гостинице. Расследованием ЧП занимается транспортная прокуратура.

Что послужило причиной экстренной посадки пока неизвестно, это предстоит выяснить специалистам. «Комсомольская правда» отправила запросы в СК на транспорте и транспортную прокуратуру для получения предварительной информации.

UPD: о причинах жесткой посадки вертолета и его повреждениях можно прочитать здесь

Напомним, что 24 февраля 2021 года вертолет МИ-8 авиакомпании «Норильск-Авиа», следовавший по маршруту Дудинка – Усть-Авам – Волочанка, совершил экстренную посадку в 28 километрах от Дудинки на подобранную с воздуха площадку, в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора. На борту находились 19 человек: 16 пассажиров, в том числе дети, и 3 члена экипажа. Все прошло успешно, никто не пострадал. Вскоре на место прибыли два вертолета, один из которых от авиакомпании «Норильск Авиа» забрал пассажиров.

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Причину экстренной посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края назвали в СК на транспорте

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