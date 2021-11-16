С каждого по тысяче – наскребла себе на срок: на фельдшера из Хакасии завели дело за продажу липовых сертификатов

На медика из Хакасии завели дело за продажу липовых сертификатов. Стоп-кадр видео

Буквально на прошлой неделе главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин рассказывал, как много сейчас в ковидные госпитали попадает пациентов в тяжелом состоянии, которые в первые минуты доказывают: «Я прививался, у меня есть сертификат». И даже с честными глазами и дрожащими руками показывают эти бумажки.

Но врачи за полтора года в «красной зоне» уже набрались опыта. К тому же результаты анализов не обманешь.

Стоит спросить в лоб, «почем купил свою бумажку?», пациент тушуется и признается: кто за тысячу, кто за пять. Боятся, что попадут под суд за использование подложных документов. Когда покупают, видимо, считают, что ковид их не коснется. А как попадают на больничную койку под кислород и капельницу – смотрят на врачей умоляющим взглядом: «спасите, доктор».

Жестко? Зато правдиво. Вопрос: кто же снабжает население такими вот липовыми бумажками? Причем делается это так четко, с занесением информации в базу данных. А это значит, что искать нужно тех, кто имеет доступ к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). То есть медицинский персонал.

Об одном таком предприимчивом медике «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Случай совсем свежий, буквально вот-вот по нему завели уголовное дело.

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Село Зеленое, 13 километров от него – столица Хакасии Абакан. В 4-х километрах – второй по величине город республики Черногорск (75,3 тысячи человек). Еще 14 километров – районный центр Усть-Абакан (15 тысяч жителей). Этакий «золотой треугольник», где полно клиентуры для покупки подпольных сертификатов. Кто-то по идейным соображениям сопротивляется вакцинации, кто-то боится ее, как огня. Таких вычислить легко – например, по негативным постам в соцсетях. Можно намекнуть – и покупатель готов.

Следователи говорят: фельдшер амбулатории села Зеленое работала не одна, у нее был напарник. Он же, видимо – поставщик клиентуры, он же – посредник в передаче денег. С мая по октябрь 2021 года эта парочка снабдила липовыми QR-кодами более 90 человек. Возможно, были и другие. За услугу брали немного, не жадничали – по тысяче рублей. Вот так с каждого антипрививочника по тысяче – и насобирали немалую сумму.

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На чем они погорели, следователи не уточняют. Операцию разрабатывали сотрудники республиканского Управления ФСБ и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска Хакасии. Наверняка взяли с поличным.

Мы не утверждаем, мы только предполагаем, что сначала случилась проблема у кого-то из владельцев липовых сертификатов: возможно, в тяжелом состоянии загремел в ковидарий и там признался в своем грехе. Или того хуже – кто-то скончался, а убитые горем родственники все рассказали в полиции.

Да и не стлоль важно, как вышли на след. Печально другое: медик, который должен всеми силами бороться за жизнь человека, фактически торгует его жизнью. Ее бы из уютного кабинета сельской амбулатории – да в «красную зону» на пару-тройку месяцев. Врачи из «красной зоны» негодуют: вот из-за таких «коллег» у населения и подрывается авторитет к вакцинации.

Кстати, по слухам в Красноярске такой сертификат можно купить за 5 – 7 тысяч рублей. Только гарантии он не дает.

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