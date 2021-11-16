Фельдшера из Хакасии подозревают в продаже 90 поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии фельдшер врачебной амбулатории ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница» вместе со своим знакомым подозреваются в подделывании прививочных сертификатов с данными о вакцине против коронавируса. Как сообщают в Следственном комитете, заведено уголовно дело по статьям «получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «посредничество во взяточничестве».

Следствие считает, что фельдшер, зная о том, что многие не хотят ставить вакцину, решила подзаработать и начала продавать поддельные сертификаты. С мая по октябрь 2021 года она получила через своего знакомого и других людей около 90 000 рублей за то, что внесла в ЕГИСЗ сведения о вакцинации не менее 90 жителям Хакасии, когда, по факту, прививку они не получали.

Факты преступной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Хакасия и сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РХ. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.