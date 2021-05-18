ДТП под Ачинском унесло жизни сразу пятерых людей

Фото: МВД

Ранним утром 18 мая в Красноярском крае произошло смертельное ДТП. В Ачинском районе после столкновения иномарки с груженным грузовиком погибло сразу 5 человек. Как сообщили в МВД, на место происшествия выехал начальник краевой ГИБДД Алексей Членов.

Фото: МВД

Трагедия произошла около 6 утра на 633 км автодороги Р255 «Сибирь». Из Ачинска в Боготол ехал автолюбитель на машине «Хонда Цивик Ферио». Водитель выехал на встречную полосу и, не рассчитав, столкнулся с фургоном ГАЗ-2747, который двигался ему на встречу.

Фото: МВД

В результате ДТП погибло сразу 5 человек, среди них водитель и пассажиры «Хонды».

Несмотря на серьезные повреждения грузовика, его буквально разорвало в аварии, водитель ГАЗели выжил, но о его состоянии пока ничего не известно.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, госавтоинспекторы организовали реверсивное движение по одной полосе. Выяснение всех подробностей продолжается.