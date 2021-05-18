После смертельного ДТП с 5 погибшими в Красноярском крае заведено уголовное дело

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После трагедии на трассе в Ачинском районе главное следственное управление МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело. Как сообщают в пресс-службе ведомства, началось расследование и выяснение всех обстоятельств смертельного ДТП, произошедшего утром 18 мая.

Сейчас на месте происшествия работает начальник ГИБДД по Красноярскому краю, а также следственно-оперативная группа краевого Главка. Уже назначено проведение специальных экспертиз для восстановления полной картины произошедшего. Будут сделаны судебно-медицинское, трассологическое и автотехническое исследование.

Напомним, что сегодня утром в Ачинском районе после столкновения легковушки и груженного фургона погибло сразу 5 человек, среди умерших водитель «Хонды» и его пассажиры. Водитель ГАЗели выжил, но о его состоянии пока ничего не известно.