Фото: СК

После падения вертолета МИ-8 в Красноярском крае заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, вертолет получил серьезные повреждения при посадке - оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак, элементы флюзеляжа и многое другое.

По предварительной версии следствия, вертолет МИ-8 выполнял рейс Валек-Светлогорск-Игарка. При заходе на посадочную площадку, расположенную в Светлогорске, вертолет задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение. Борт Ми-8 получил множество серьезных повреждений при ударе об землю. К счастью, экипаж выжил и не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура назвала предварительную причину аварийной посадки вертолета МИ-8 в Красноярском крае. В ведомстве пояснили, что причиной жесткой посадки явился отказ систем вертолета. Во время приземления воздушное судно серьезно пострадало - обнаружены повреждения хвостовой балки, элементов фюзеляжа, подвесного оборудования.

Сейчас Норильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту жесткой посадки на исполнение законодательства о безопасности полетов.

Напомним, что 11 ноября стало известно об аварийной посадке вертолета МИ-8 в Красноярском крае, выполнявший заказной рейс из Валека в Игарку.

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