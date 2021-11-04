«Неграмотный» навигатор завел не туда: житель Красноярска два дня провел в тайге

«Неграмотный» навигатор завел не туда: житель Красноярска два дня просидел в тайге. Стоп-кадр видео

Эту поездку 40-летний красноярец Сергей Корнилов надолго запомнит. Сейчас уже пришел в себя, отдохнул. А ведь пару дней назад какие только мысли в голову не лезли. Представьте себе: снег, морозец, глухая тайга, дорогу перемело, кругом совершенно незнакомая местность. И на десятки километров вокруг – ни одной деревеньки.

1 ноября в 5 часов утра Сергей выехал из Красноярска на своем внедорожнике «Ниссан Террано» на север. Ему нужно было преодолеть почти 700 километров до города Кодинска, а затем еще около 70 километров по трассе до небольшого поселка Имбинский.

Это была деловая поездка, на месте он должен был позвонить и рассказать о результатах своему коллеге. Во второй половине дня отзвонился, что жив-здоров, дорога нормальная, едет без приключений. И – пропал.

- Ночью 2 ноября в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что его коллега 1981 года рождения накануне отправился на личном авто из Красноярска в поселок Имбинский, однако на место так и не прибыл. Полицейские установили, что в последний раз пропавший выходил на связь в районе города Кодинска, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

На поиски подняли всех, кого только можно – и личный состав полиции Кежемского района, и спасателей. Подключили соседей из Иркутской области, совсем недалеко граница регионов, мужчина ведь мог и туда заехать. Присоединились волонтеры, по всем местным пабликам и аккаунтам в соцсетях разослали ориентировку. Сводные поисковые группы обследовали все возможные проселочные дороги, придорожную территорию и таежную местность. Поиски осложняло отсутствие связи с пропавшим и ухудшающаяся погода.

О мужчине позаботились, привезли в Кодинск в отдел полиции, напоили горячим чаем. Стоп-кадр видео

А вечером 3 ноября спасатели увидели провшего – Сергей собственной персоной брел по проселочной дороге в 20 километрах от затерянного в тайге села Ирба. Обогрели, напоили горячим чаем, привезли в отделение полиции района. Там он рассказал:

- Ехал в первый раз в это место, поэтому доверился навигатору. А он завел меня в другую сторону, совсем не на ту дорогу. Видимо, сбился в названиях и вместо «Имбинского» завел меня в «Ирбу». Застрял в лесу. Дорогу занесло, машина увязла. Двое суток просидел в ней, а когда бензин закончился, решил пробиваться пешком в какой-нибудь населенный пункт, ведь дорога куда-то же вела. Взял с собой только самое необходимое. Так и вышел на спасателей. Спасибо, что разыскали.

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