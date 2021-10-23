«Спички промокли, уже двое суток на морозе»: на Таймыре пропали супруги-рыбаки

Тундра - сплошные речки, речушки и озера, среди которых легко заблудиться Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На Таймыре заблудились два местных жителя, супруги Галина и Олег С. Произошло это в окрестностях поселения Носок. Для понимания – это примерно 170 километров на северо-запад от Дудинки, далеко за Полярным кругом. Поселок расположен в прямом смысле на перекрестке нескольких рек. А если посмотреть на карту сверху – местность просто изрезана речками, речушками и протоками.

Носок, как и все поселения Таймыра, более чем на 90% населяют коренные малочисленные народы севера, которые занимаются народными промыслами. У многих в тундре обустроены промысловые точки, зимовья, где они подолгу, неделями, ловят рыбу и оптом затем вывозят домой – на продажу или для себя. А порой и живут там всю зиму.

У семьи как раз есть такая промысловая точка под названием «Хуриха». Мужчина и женщина выехали на моторной лодке 21 октября, но перепутали протоки – снег сбил в толку. Попытались вернуться назад, но сожгли весь бензин. Поэтому приняли решение оставить лодку и дальше пойти пешком. К этому времени погода испортилась и супруги поняли, что окончательно заблудились.

Сотовая связь на Таймыре в очень ограниченном доступе – только на территории больших поселений (в Носке живут почти 1,7 тысяч человек, по местным меркам он считается большим). Зато есть спутниковая связь, которой пользуются оленеводы и рыбаки. Спустя сутки блужданий супруги позвонили по спутниковому телефону родственникам и сообщили о том, что с ними произошло.

Ситуация осложнилась тем, что у них отсырели спички, поэтому они не могут развести костер, чтобы погреться. Продукты у них есть. Температура воздуха сейчас там днем на уровне нулевой отметки, но по ночам опускается до минус 10 градусов. И проблема в ветрах, которые в тех местах налетают из неоткуда.

Родственники передали информацию в местную администрацию, затем сделали сообщение в социальных сетях: «Потерялись на моторной лодке, кто может оказать содействие в поисках, просят подойти в администрацию. Вертолета пока нет для поисков. Информация передана в район в ГО и ЧС, написали заявление о том, что необходимо организовать поиски вертолетом», - передает портал «Народы Севера».

Как удалось выяснить в пресс-службе ГУ МЧС по краю, вертолет санитарной авиации не удалось поднять из-за плохих погодных условий. Использовать же катер на воздушных подушках тоже нельзя – зона поисков большая, а на протоках уже начался ледостав. Связь с рыбаками поддерживается. Поиски ведутся с земли. Следим за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Таймыра потерялся в тундре и блуждал 17 дней

В тундре, куда взгляд ни кинь – просторы необъятные, километры и километры до самого горизонта. Жители этих мест в Таймырском районе Красноярского края – долганы, ненцы и другие северные народы – испокон веков в тундру ходят зверя и птицу бить, рыбу ловить, грибы и ягоды на зиму запасать (подробнее).

Сборщик ягод пропал в глухой тайге на севере Красноярского края

Мужчина ушел в тайгу за ягодами и заблудился. Все произошло в семнадцати километрах от поселка Чунояр в Богучанском районе Красноярского края, сообщили в КГКУ «Спасатель» (подробнее).

Сходила за маслятами, называется: тувинские спасатели с помощью тепловизоров нашли в непроходимой тайге пропавшую женщину

В минувший понедельник 16 августа жительница тувинской столицы Анна Никитенко вместе с мужем на машине отправились за грибами. «Козырное место» - в 30 километрах от Кызыла, в окрестностях лыжной станции «Тайга». Грибники туда в выходные, как в паломничество, ездят. А супруги выбрали будний день – меньше народу, как говорится, больше урожай. Предвкушали, как наберут молодых маслят полные корзины (подробнее).

На севере Красноярского края нашли заблудившегося в тундре мужчину

На Таймыре местный житель почти четыре дня блуждал по тундре. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в ГУ МВД по краю (подробнее).