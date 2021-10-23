Три месяца в тундре на советской тушенке: якутского оленевода считали сгинувшим, а он нашелся. Фото: SakhaDay

Историю спасения 46-летнего жителя Якутии Егора Кривошапкина иначе, как чудом, не назовешь. Мужчина в августе пропал в тундре. Его искали два месяца и не нашли, даже поставили крест: все, надо быть реалистами, никто не выживет в таких условиях – звери ходят, заморозки, сгинул на бескрайних просторах севера. Спасатели официально прекратили поиски. А Егор взял – да и нашелся. Скоро его привезут домой, он все подробно расскажет. А пока то, что есть на этот час.

Случилось это все в Верхоянском районе, территориально – это полярный круг. 14 августа этого года Егор отправился на соседнее стойбище, чтобы отнесли оленеводам мясо. И до места не дошел, и назад не вернулся. Силами добровольцев и местных спасателей развернули поиски. Несколько раз вертолет делал облет территории, но с воздуха так ничего и нашли, никаких следов, никаких зацепок. Холода здесь начались уже в сентябре, выпал снег, родные отчаялись.

Жители Якутии верят экстрасенсам. Родные просили совета у одной такой ясновидящей. Она говорила, что мужчина живой, но ранен. Даже описывала место, с координатами. Но вертолет его не нашел, а по земле добраться туда сложно. В общем, поиски, как мы уже сказали, свернули, несмотря на уговоры отчаявшихся родственников.

И вдруг накануне, 22 октября, на телефон сестры позвонили. Номер неизвестен. Женщина поначалу ушам своим не поверила. Оказалось, Егор живой! Его нашли кочующие оленеводы. Мигрировали по тундре, заглянули на заброшенный склад советской эпохи и там встретили пропавшего. Совпадение это или нет, но находится это место как раз там, куда указывала ясновидящая.

Видимо, это место стало для мужчины убежищем. Чем питался? Есть версия, что нашел внутри ящики с тушенкой, сделанной еще в СССР. Ее и ел. Так это было или нет, ждем пояснения из первых уст.

- У него повреждена нога, но самое главное он жив. По словам оленеводов, он находился на складе продуктов, поэтому голод ему был не страшен. Склад представляет собой контейнер с продуктами еще советского периода. Благодаря этим просроченным консервам Егор и выжил. Сейчас договариваемся о санитарном рейсе, но погода пока стоит плохая. Связь у оленеводов очень дорогая, они покупают симкарты за 32 тысячи рублей, поэтому с сестрой Егора связались только вчера, 22 октября, - рассказал родственник Егора Игорь Постников изданию SakhaDay.

Оказывается, это не первое злоключение якутянина. Два года назад он уже попадал в неприятности в Усть-Янском районе (это недалеко от берегов моря Лаптевых). Вышел прогуляться на берег реки. А тогда в республике бушевали пожары, дым затянул небо на сотни километров. Егор потерял ориентир в незнакомой местности и два месяца блуждал. Когда его пригласили в проект «Выжившие», он поведал, что боролся с огнем, встречался с медведем, ставил капканы, питался ягодами и сурками.

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