В Хакасии 9-летний школьник случайно застрелил из винтовки 4-летнего малыша

Та самая винтовка Фото: СК

Страшной трагедией обернулось любопытство 9-летнего ребенка из Хакасии. Школьник прострелил голову 4-летнему соседу, с которым пришел поиграть в незапертый сарай во дворе собственного дома. Как сообщают в Следственном комитете, за жизнь пострадавшего малыша врачи боролись около 2-х месяцев, но спасти ребенка не удалось.

ЧП произошло еще 20 августа 2021 года. 9-летний ребенок из Усть-Абаканского района позвал 4-летнего мальчишку, проживающего по соседству, поиграть к нему во двор. Ребятишки набрели на незапертый сарай, где, к несчастью, хранилась пневматическая винтовка. Отец школьника приобрел её в июне 2021 года.

9-летний ребенок заметил оружие, снял его со стены и начал рассматривать. Внезапно прогремел выстрел. Сам того не осознавая, школьник выстрелил в сторону 4-летнего малыша, пуля угодила ребенку в голову.

Врачи скорой доставили раненого малыша в «Абаканскую межрайонную клиническую больницу», где на протяжении 2 месяцев медработники пытались спасти ребенку жизнь. Но проводимая терапия не дала результатов – 20 октября малыш погиб.

Следственный комитет завел уголовное дело на отца 9-летнего школьника по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Но после гибели ребенка возник вопрос о переквалификации действий подозреваемого на статью «причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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