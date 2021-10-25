В Хакасии 4-летнему ребенку в результате несчастного случая выстрелили в голову

В Хакасии врачи до последнего боролись за жизнь четырехлетнего ребенка с огнестрелом головы Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи Абаканской городской больницы почти два месяца – до последнего – боролись за жизнь четырехлетнего мальчика, который поступил к ним 25 августа 2021 года с проникающим огнестрельным ранением головы. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно от собственного источника.

По предварительной информации ребенок жил в селе Усть-Абаканского района. Огнестрельное ранение он мог получить в результате несчастного случая. Сейчас в этом разбираются следователи, следком завел уголовное дело. Будет дана оценка обстоятельствам, предшествующим трагедии, ситуации в семье ребенка. Проверят и законность наличия оружия в доме, условия его хранения, и где были в момент ЧП старшие, которые должны нести за него отвественность.

Тело скончавшегося мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Подробности выясняются.