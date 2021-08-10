Дело об убийстве охотинспектора и его друга в Красноярском крае дошло до суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия произошла 4 августа 2021 года в Манском районе Красноярского края. 58-летний местный житель, по версии СК, убил двух человек. Но судить его будут сразу по трем статьям: «убийство двух лиц», «неправомерное завладение иным транспортным средством без цели хищения» и «незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов».

Следователи восстановили ход событий того дня. 58-летний мужчина встретился с 37-летним охотинспектором регионального минэкологии – он подозревал первого в браконьерстве. На том и поссорились. Изначально конфликт ничем не закончился, и 58-летний обвиняемый уехал к себе домой.

Через несколько часов туда наведался уже охотинспектор вместе со своим другом, чтобы расставить точки над «и». Тогда все и произошло. Разъяренный мужчина взял ружье и принялся стрелять в непрошеных гостей. Охотинспектору он попал в голову, затем выстрелил в его спутника. После этого мужчина заколол потерпевших отверткой.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина переставил мотоцикл убитых в свой гараж, а затем погрузил тела в свою машину и отвез к поселку Колбинский, где сбросил в реку. В СК сообщают, что это еще не все:

- В ходе следствия на территории домовладения обвиняемого обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, его основная часть (ствол от огнестрельного оружия) и боеприпасы различного калибра, которые он незаконно приобрел, носил и хранил до момента изъятия их правоохранительными органами, - добавили в ведомстве.

Свою вину обвиняемый признал только в части незаконного хранения огнестрельного оружия. По основным пунктам он себя виновным не признал.

- Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - передают в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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4 августа многие слышали выстрелы, но не придали значения: здесь такая глухомань, что работы нет, вот и промышляют мужики охотой. Ружья чуть ли ни в каждом втором дворе. Правда, сейчас еще не сезон, а что стрельба – да мало ли. Здесь такими вопросами особо не задаются. (подробнее)