Откуда в якутской тундре взялся склад с советской тушенкой, которую три месяца ел заблудившийся оленевод

Егор Кривошапкин три месяца выживал в тундре. Фото: предоставлено SakhaDay

Историю спасения 46-летнего жителя Якутии Егора Кривошапкина иначе, как чудом, не назовешь. Мужчина в августе пропал в тундре. Его искали два месяца и не нашли, даже поставили на нем крест: все, надо быть реалистами, никто не выживет в таких условиях – звери ходят, заморозки, сгинул на просторах северной тундры. Спасатели официально прекратили поиски. Родные опустили руки. Однако сестра Егора, Светлана, верила: два года назад Егор ведь тоже терялся в тундре, но нашелся. Вот и сейчас найдется. Только бы хватило силы духа.

И действительно, спустя несколько дней, как было принято решение прекратить поиски, Егор взял – и нашелся. Правда, обнять путешественника Светлана пока не сможет: он все еще находится далеко, в тундре. Но сейчас главное, что от него пришла весточка. Вскоре его привезут, он расскажет в подробностях обо всех своих приключениях.

Погода решает все

Для начала давайте составим картинку, чтобы понимать, в каких условиях оказался Егор Кривошапкин. Ведь зачастую в этих местах природа и погода решают все: жить человеку или погибнуть. Село Табалах с населением чуть больше 1000 человек (второе название Улахан-Кюэль) находится буквально в одном градусе от северного полярного круга. И климат здесь соответствующий: снег лежит 230 дней в году.

В 140 километрах к западу от Табалаха находится город Верхоянск, который считается одним из двух полюсов холода северного полушария. А до столицы республики Якутска и вовсе 700 километров. Расстояние – по прямой для вертолетов, так как дорог здесь нет и никогда не было. Частые ветра, ранний снег, перепады температуры. Порой вертолеты даже прилететь сюда не могут из-за плохих погодных условий.

Комфортно здесь чувствуют себя только северные олени. Стада кочуют с места на место круглый год, а вместе с ними и бригады оленеводов. Вот к одной из таких бригад и отправился 14 августа этого года Егор Кривошапкин. Он вышел из Табалаха с продуктами для товарищей, нес мясо, крупы, соль, хлеб. Набрал немало, сколько мог унести, чтобы хватило подольше – это обычная практика у пастухов в тундре отправлять кого-то одного в село за необходимым.

Но, как говорят местные жители, если духи тундры захотят поиграть с человеком, так дороги перепутают, что он заблудится. Это и случилось с Егором. Когда бригада не дождалась его, связались с селом – там ответили, что не возвращался. И тогда сразу стало понятно: надо искать.

Не там искали?

Родные кинулись в сельсовет, оттуда позвонили в районный центр и, не дожидаясь прибытия вертолета со спасателями, организовали самостоятельные поиски. Затем и спасатели прибыли. Несколько раз вертолет делал облет территории, но с воздуха так и не увидели никаких следов, никаких зацепок.

Отметим, что жители Якутии очень верят в шаманов и ясновидящих. Родным Егора подсказали контакты одной ясновидящей. Она сразу сказала: живой, но ранен. Находится в тундре. Даже описала местность вокруг, по описаниям определили координаты. Вертолет летал туда, но ничего не нашел. В общем, поиски свернули 12 октября, несмотря на просьбы отчаявшихся родственников.

И вдруг 22 октября на телефон сестры позвонили. Номер был неизвестен. Женщина поначалу ушам своим не поверила, когда услышала незнакомый мужской голос, который сказал, что ее брат Егор живой. Говорили всего какую-то минуту.

- Сказали, что у него повреждена нога – он ее отморозил. Еще сильно отощал и бредит. Находится в местечке Мола, там они его нашли. Мы, конечно, позвонили в районную больницу в Батагай, сказали, что нужен вертолет. Из больницы сделали заявку на санитарный рейс в Республиканский центр медицины катастроф. Ждем вертолет, его сразу в районную больницу повезут, - рассказала Светлана Слепцова.

Совпадение это или нет, но находится этот участок Мола как раз там, куда указывала ясновидящая.

Известно, что 24 и 25 октября вертолет не смог вылететь за Егором, вместе с ним нужно забрать еще пациентов в двух других селах. Потому что погода ухудшилась: тучи опустились, пошел снег. Но в больнице к встрече путешественника уже готовы.

Сделано в СССР

Как же удалось выжить мужчине одному в тундре? Поначалу у него были продукты, которые он нес с собой для бригады оленеводов. Также наверняка ел ягоды, ее в этом году много уродилось. А дальше начинается самое интересное.

- Оленеводы, которые нашли Егора, сказали, что он был на складе продуктов, который остался здесь еще с советского времени. Там была тушенка - консервы. Вот он их и ел, пока его не нашли, - поделился родственник Игорь Постников.

В соцсетях идет бурная полемика, в представлении людей «склад» - это большое строение, набитое ящиками с тушенкой и с амбарным замком на двери. На самом деле во времена СССР вертолетами по тундре разводили металлические контейнеры с продуктами – для пастухов. Оленеводческие совхозы тогда были крупными, стада ходили далеко от населенных пунктов, вот их и снабжали. Один такой контейнер, видимо, и стал счастливым спасением для Егора. Наверняка у него с собой был нож (кто же в тундру без ножа ходит?!) им вскрывал банки и ел. Так что оценил качество продуктов, сделанных в СССР.

Стоит прояснить еще один момент: сотовой связи там нет. Она пропадает сразу же, как телефон выходил за пределы населенного пункта. Оленеводы приобретают СИМ-карты для спутниковых телефонов за 32 тысячи рублей. Связь очень дорогая, расходуют ее очень экономно, звонят на «большую землю» только по особой надобности, как в случае с Егором.

Добавим, что это не первое злоключение якутянина. Два года назад он уже попадал в подобную историю, когда работал в Усть-Янском районе, это дальше к северу, от Верхоянского района. Вышел в июле 2019 года прогуляться на берег реки. Тогда в республике как раз бушевали пожары, дым затянул небо на сотни километров. Егор потерял ориентир в незнакомой местности и два месяца блуждал. А когда его пригласили в проект «Вернувшиеся» на канале ТВ3, он поведал, что боролся с огнем, встречался с медведем, ставил капканы на сурков-тарбаганов, питался ягодами.

Вопросов, конечно, остается масса, но на них может ответить только сам путешественник и те, кто нашел – когда выйдут на связь. На чем вез продукты, сколько предстояло пройти, как был одет, как согревался, почему свернул не туда, искал ли дорогу или просто ждал помощи, - и прочее. Но так или иначе, хоть якутские оленеводы – не изнеженные городские жители, и продержаться в тундре, «доме родном» могут долго, историю все называют чудом – уж слишком много времени, и не летом, в суровых условиях осени, скитался наш герой. Главное, как только погода позволит, за ним вылетит вертолет. А после, надеемся, он расскажет в подробностях обо всем, что с ним случилось – как «Любовь к жизни» Джека Лондона, - чем не сюжет?

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