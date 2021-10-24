В Красноярске нашли 13-летнюю девочку, пропавшую в Ленинском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские нашли 13-летнюю девочку, пропавшую днем 23 октября в Ленинском районе. В пресс-службе полиции сообщили, что с ней все в порядке.

Напомним, что 13-летняя школьница вышла из дома на улице Волжская примерно в 15:00 часов, но обратно в тот день не вернулась. Обеспокоенные родители написали заявление в полицию.

Нашлась девочка уже 24 октября днем. Подробностей в полиции не рассказали:

- Жива и здорова. Где была, что делала - это предстоит узнать, - заявили в МВД по Красноярску.

Добавим, что 24 октября была найдена еще одна пропавшая девочка – 16-летняя жительница Ленинского района. Она загулялась с подругами.