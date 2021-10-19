В Хакасии погиб 15-летний подросток на железнодорожных путях

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15-летний школьник из Хакасии погиб на железнодорожных путях перегона Абакан-Ташеба. ЧП произошло на 381 километре. Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе КрасЖД, трагедия произошла около 18 часов вечера 17 октября.

- Во время перемещения одиночного локомотива между станциями на железнодорожных путях оказался 15-летний подросток. Машинист увидел ребенка, применил экстренное торможение, подал громкий звуковой сигнал, но из-за минимального расстояния между локомотивом и подростком, и, несмотря на все принятые меры, трагедии избежать не удалось. Причиной ЧП стало несоблюдение правил безопасности на железной дороге, - пояснили в ведомстве.

Сейчас в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Выясняются все обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.

КрасЖД напоминает о том, что переходить железнодорожные пути нужно строго в отведенных для этого местах и быть предельно внимательным, а также о недопущении нахождения детей и подростков на железной дороге без сопровождения взрослых.

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