В Красноярском крае мужчина попал под грузовой поезд. Фото: УТ МВД

В Красноярском крае на железной дороге погиб молодой мужчина. Трагедия произошла накануне, 22 сентября, в ночное время на станции Козулька. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что машинист грузового поезда увидел 27-летнего мужчину, который находился в опасной близости к железнодорожному пути. Подал сигнал, применил экстренное торможение, а это рискованно для состава. Но, к сожалению, предотвратить трагедию машинисту не удалось. Таковы предварительные данные, оперативники устанавливают точную картину происшествия. И, главным образом, что побудило местного жителя бродить по рельсам в темное время суток.

Транспортная полиция вновь напоминает о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути можно по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, следить за сигналами светофора. А если всего этого нет, то нужно трижды убедиться, что нет приближающегося состава.