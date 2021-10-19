Житель Хакасии обиделся на оскорбление и задушил свою новую знакомую

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Житель Хакасии познакомился с девушкой на улице, пригласил её домой и задушил проводом. Как сообщают в Следственном комитете, мужчина якобы обиделся на оскорбление в его сторону и решил расправиться с обидчицей.

Убийство произошло еще в августе 2021 года. Вечером летнего дня 33-летняя женщина возвращалась домой, когда с предложением познакомиться к ней подошел 33-летний Абаканец. Молодые люди разговорились и решили продолжить общение дома у мужчины. Там, по словам обвиняемого, женщина оскорбила своего нового знакомого, чем серьезно его обидела. Выместить свои эмоции оскорбленный решил сразу же. Он схватил женщину за горло и начал душить. Затем, чтобы наверняка, достал провод и продолжил начатое. Жительница Абакана погибла на месте от механической асфиксии.

В отношении 33-летнего абаканца завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование уже завершено, материалы переданы в суд. Если мужчину посчитают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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