В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 478 человек, умер 21 Фото: Мария ЛЕНЦ

17 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 478 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 123 030 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 412 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 109 022 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 6 208

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 33 037 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 324 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 634. Проведено тестов на коронавирус всего 3 839 532, из них за последние сутки 9 436, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.