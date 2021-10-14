В Красноярском крае до 15 декабря собираются привить от коронавируса 80% отдельных категорий граждан Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае планируют привить от коронавируса 80% отдельных категорий граждан. Как сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, план должен быть выполнен до 15 декабря.

Ранее по плану Роспотребнадзора в Красноярском крае к октябрю 2021 года обязательную вакцинацию от ковида должны были пройти 60% работников определенных сфер деятельности. Список здесь.

Теперь работодатели могут отстранять непривитых сотрудников, либо отправлять их на дистант:

- Кроме того, уточнены действия работодателя в отношении сотрудников, не имеющих противопоказаний и не прошедших вакцинацию к установленному сроку. Постановление №52 вступает в силу с 15.10.2021, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.