Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 7:37

В Красноярском крае до 15 декабря собираются привить от коронавируса 80% отдельных категорий граждан

Охват увеличен на 20%
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Красноярском крае до 15 декабря собираются привить от коронавируса 80% отдельных категорий граждан

В Красноярском крае до 15 декабря собираются привить от коронавируса 80% отдельных категорий граждан

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае планируют привить от коронавируса 80% отдельных категорий граждан. Как сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, план должен быть выполнен до 15 декабря.

Ранее по плану Роспотребнадзора в Красноярском крае к октябрю 2021 года обязательную вакцинацию от ковида должны были пройти 60% работников определенных сфер деятельности. Список здесь.

Теперь работодатели могут отстранять непривитых сотрудников, либо отправлять их на дистант:

- Кроме того, уточнены действия работодателя в отношении сотрудников, не имеющих противопоказаний и не прошедших вакцинацию к установленному сроку. Постановление №52 вступает в силу с 15.10.2021, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.