Осенью в Красноярском крае ожидается четвертая волна коронавируса

Осень в Красноярском крае ожидается четвертая волна коронавируса Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае ожидается новая волна коронавируса. Вслед за третьей, которая началась июне и закачивается только сейчас, осенью грядет четвертая. Об этом в эфире радио «Красноярск. Главный» рассказал министр здравоохранения края Борис Немик.

По словам министра, третья волна идет на спад, постепенно снимаются ковидные ограничения, регион возвращается к привычной жизни. Но расслабляться рано, ибо четвертая волна не за горами.

О ее масштабе говорить пока трудно. Возможно высокая летальность, особенно среди пожилого населения, но введения локдауна и повышения смертности можно избежать, считает Борис Немик:

- Если не будет высокого иммунитета у людей, особенного пожилого возраста, то будет 4-я волна, а возможно и 5-я. И она будет характеризоваться высокой летальностью, к сожалению. Единственный способ избежать это - вакцинация. Ее поступает много, бригады работают оперативно. Поэтому сейчас самый момент спокойно прийти и поставить прививку, - заявил министр.