«Едва успел закрыть перед собой дверь»: в Красноярском крае застрелили медведя, задравшего двух собак и подбиравшегося к человеку

Фото: ГИБДД

В Богучанах, Красноярский край, сотрудник ГИБДД смог застрелить медведя, несколько дней державшего в страхе всех селян. Опасный хищник вышел в населенный пункт, задрал двух собак на цепи и практически подобрался к местному жителю, но мужчина успел спастись. Как сообщили в МВД, местные жители обратились за помощью к сотрудникам полиции.

Три ночи медведь терроризировал Богучаны – опасный хищник в поисках еды забирался во дворы частных домов и даже задрал двух сидящих на цепи собак. А в одну из ночей встретил местного жителя. К счастью, все закончилось благополучно – мужчина в тот момент только собирался выйти из дома, когда заметил хищника. Селянин едва успел закрыть перед собой дверь.

Жители Богучан обратились за помощью к сотрудникам полиции. Те, в свою очередь, провели беседы с жителями о мерах предосторожности, организовали патрулирование улиц, где был замечен хищник, и дежурство сотрудников, также сообщили об опасности представителю министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Охотнадзор принял решение отстрелить хищника. Собрали группу из 7 человек, в которую вошел старший инспектор регистрационно-экзаменационной группы, капитан полиции Артем Перепелкин. Сотрудник ГИБДД имеет разрешение на оружие и лицензию на отстрел медведя. Вечером именно на его участок патрулирования и вышел хищник. Капитан полиции сделал несколько решающих выстрелов в медведя, представлявшего опасность для жителей Богучан.

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