Бросился в ледяную воду за крохотулечками: в Енисейске из замерзающего озера выловили двух новорожденных щенков

Момент спасения щенков Фото: скриншот с видео

Жалобный писк двоих маленьких щенков, лежащих в целлофановом пакете посреди замерзшего озера, разносился по всему берегу, но десятки проходящих мимо горожан не обращали на него внимание. Судьба новорожденных была уже предрешена – минусовая температура за считанные часы сделала бы своё дело, но на берегу появилась компания из нескольких молодых людей. Бросить малышей, которым всего пару дней отроду, они не смогли.

Рискуя своим здоровьем, Алексей Зырянов разделся и отправился в холодную воду доставать щенков. Озеро уже начало покрываться довольно приличным слоем льда. Чтобы добраться до малышей, пришлось сначала ломать кромку ногами, а когда молодой человек зашел в воду практически по пояс, начал помогать себе руками.

Момент спасения щенков Фото: скриншот с видео

Сестра Алексея, Арина, в это время стояла на берегу и снимала на видео происходящее. Когда её брат, дрожа от холода, смог достать первого щенка, то девушка сразу убрала его под куртку, чтобы хоть немного согреть кроху. В это время Алексей отправился за вторым в ледяную воду.

- Один из щенков лежал в пакете на боку и уже еле шевелился, а второй ползал рядом по льду и сильно скулил. Сначала достал того, который был ближе, потом полез за вторым, достал его при помощи длинной ветки, а там уже ребята смогли вытащить на берег, - рассказывает телеканалу «Енисей» Алексей Зырянов.

Отогревались дома уже все вместе. Алексей горячим чаем, а щенки в теплой лежанке, смастеренной ребятами. У продрогшего спасителя вместе с сестрой была бессонная ночь – малышам всего несколько дней отроду, у них даже еще глаза не открылись, поэтому пришлось отпаивать крохотулек молочной смесью из шприца.

Щенки в безопасности Скриншот: "Енисей"

- Щенки сначала очень кричали, замерзли все сильно. Мы их кормили каждые 30 минут, они за раз выпивали по 5-6 шприцов, сейчас уже поуспокоились, конечно, но выхаживать придется долго, - рассказывает о первых сутках Арина.

Процесс выхаживания щенков Скриншот: "Енисей"

Геройски спасенных малышей брат с сестрой пока решили оставить у себя – нужно чтобы щенки окрепли, начали самостоятельно есть. А уже после ребята будут пристраивать их в добрые и надежные руки.

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