«Обнял меня лапками и замер»: пронзительная история пропавшего кота, который вернулся домой спустя два года

Потерявшийся в Енисейске кот вернулся домой спустя два года. Фото: Ирина СИБГАТУЛИНА

Взъерошенная шерстка, голубые глаза, Бася всем тельцем прижался к хозяйке… Удивительная история произошла в Енисейске Красноярского края: пропавший два года назад кот вернулся обратно – домой.

- Мы уже надежду потеряли, - поделилась с Енисей-Информ ТВ хозяйка кота Анна Сидорова. – А тут такое чудо! После исчезновения Баси переживали долго – искали всей семьей, но, увы… Такой смышленый, с характером. Мы потом кошек не заводили, не могли. Помнили своего…

Признаться, передумали всякое: живем на севере. Мороз или бродячие собаки могли погубить любимца. А он обманул судьбу и выжил – после двух лет на улице!

Фото: Ирина СИБГАТУЛИНА

Настоящий скелетик – кожа да кости, таким заметила кота в одном из дворов Ирина Сибгатулина, она тоже живет в Енисейске. Сердце дрогнуло, несколько дней носила бедолаге еду, а потом забрала. Решила устроить судьбу бродяжки – дала объявление в соцсети: «Давайте найдем малышу дом! Кот молодой, здоровый, хоть и многое пережил. Ему нужен свой человек».

По счастью, пост попался на глаза дочери Анны, прежней хозяйки кота. По фото женщина мгновенно опознала: это же Басенька! Сразу же позвонила маме: «Кажется, наш кот вернулся». И вскоре Ирина везла найденыша к ним.

Переступила порог, осторожно достала из сумки… Встречу Баси и Анны надо было видеть: оторопевший кот признал хозяйку с первых же секунд. Фактически кинулся на шею: уткнулся, начал тереться и громко мурлыкать.

Больше никуда не отпущу! - говорит Анна. Енисей-Информ ТВ

- Басенька мой, Басенька, - только и могла протянуть она сквозь слезы. А кот в ответ обнял ее лапками и замер.

Признается, так счастлива, что даже написала про Басю стихотворение – как смогла, от души: «Состоялась наша встреча, счастьем был наполнен вечер. Года два как он исчез – бросили беднягу в лес. Светик долго горевали, никаких котят не брали. Умный Басенька наш был, в подпол в туалет ходил…».

Анна балует питомца – подкладывает лучшие кусочки, ведь то

Фото: Ирина СИБГАТУЛИНА

т сколько натерпелся за два года на улице. И обещает: больше никуда не отпустит!

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