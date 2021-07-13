Увидел хозяев и заплакал: домашний кот с больным сердцем две недели выживал в тайге среди диких зверей

Сема пропал рядом с нацпарком Столбы (под Красноярском) еще 1 июля. Фото: архив семьи.

Без преувеличения, невероятная история произошла под Красноярском. Кот по кличке Семен, потерявшийся в национальном парке Столбы еще 1 июля, нашелся живым и невредимым. Нежный, домашний, да еще с больным сердцем, сумел выжить в тайге - рядом с дикими зверями. Продержался без малого две недели.

Один на миллион такой

Напомним, «Комсомольская правда – Красноярск» уже рассказывала, как все было. Хозяева котика – Маргарита и Алексей – любят его, как ребенка.

- Котик очень смышленый, с характером. Красивый, но не породистый, чистокровный «дворянин», - поделились они с «КП». – Мы его не покупали, взяли на Авито. Перед этим у нас тоже был кот, но он умер, был рак, а потом добил короновирус. Кошачий, конечно. На сайте миллион объявлений про котят. А мы увидели Сему, и все, влюбились.

Котик молодой, ему два года. Но есть проблемы со здоровьем: у него врожденная сердечная недостаточность, живет на таблетках. К тому же не все в порядке с кишечником, нужен особый корм, специальный уход.

Прогулка после приступа

- В тот день, 1 июля, у малыша как раз был приступ, - вспоминает Маргарита. – И мы решили вечером вывезти его в лес на свежий воздух. Чтобы подышал, пришел в себя. Как я себя за это корю… В соцсетях потом многие возмущались: зачем с котом на Столбы? А мы были рядом, еще ЗА территорией нацпарка.

Котик беспородный, но бесподобный. Фото: архив семьи.

Тем более Сема прогулки очень любит, улицы не боится. Но тогда что-то пошло не так. Внезапно кот будто вывернулся из шлейки и прыгнул в кусты. Пытались догнать, но куда там, скрылся молниеносно.

- Для нас это было ударом, - признается Маргарита. – Мы фактически поселились на Столбах, искали сутками. Нас приютила женщина-егерь, ночевали у нее в избе. Оклеили все объявлениями. Допускали, что Семена уже нет на Столбах, кто-то забрал себе – кот эффектный, но…

Сам вышел к людям

Оказалось, это не так. Ночью 13 июля случилось маленькое чудо - Сема нашелся. Там же, в национальном парке. Бедолага сам вышел к людям. Его заметила та женщина-егерь, что дала кров хозяевам, искавшим питомца.

- Сема сидел на перилах у ее избушки, - рассказала Маргарита «Комсомольской правде – Красноярск». – Разумеется, она тут же позвонила нам, мы примчались. И, когда Сема нас увидел, он заплакал. Как человек, представляете? Что мы испытали, невозможно описать… Нам же говорили всякое: тайга, кругом звери, прошло две недели, шансов нет. А я сердцем чуяла, что надо продолжать искать. Он очень исхудал, почти вдвое: был пять килограммов, сейчас еле дотягивает до трех. Весь искусан клещами, их сразу достали в клинике. Как он к нам прижимался. Мы всю ночь не спали, не могли на него насмотреться, гладили не переставая.

Лесной "выживальщик" только приехал домой. Фото: архив семьи.

Скорее всего, пушистый «выживальщик» в тайге ничего не ел, уж слишком отощал, предполагают хозяева. Так что можно быть спокойными – ни один столбовский бурундук не пострадал. Теперь Сему кормят каждые два часа, но строго по ложечке. Чтобы и сыт был, и плохо не стало.

- Ждем ответа от доктора, как восстанавливать нашего малыша, - улыбаются хозяева. – Понятно, в тайгу теперь ни ногой, устроим ему «лес» на балконе. Утеплим и насажаем в горшки кустиков, пусть моционит. А пока Сема все время ходит за нами, ластится. Спит только рядом – чтобы больше не потерять. Что тут добавить… Вселенная нас услышала, это определенно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это наш мальчик!»: кота с больным сердцем после приступа вывезли подышать в район Столбов, а он потерялся

- Он для нас, как ребенок! Умный, с характером, очень красивый, не породистый, 100%-ный «дворянин», - хозяева кота Семена не могут говорить о нем без слез. Вот уже почти неделю Маргарита и Алексей ничего не знают о питомце. Он пропал в четверг, 1 июля, в районе национального парка Столбы под Красноярском (подробнее).

«Обнял меня лапками и замер»: пронзительная история пропавшего кота, который вернулся домой спустя два года

Взъерошенная шерстка, голубые глаза, Бася всем тельцем прижался к хозяйке… Удивительная история произошла в Енисейске Красноярского края: пропавший два года назад кот вернулся обратно – домой (подробнее).

«Ребята, Тишка пришел!»: кот, пропавший 7 лет назад, нашел дорогу домой

Серый кот с полосками и пятнышками Тишка пропал из семьи еще в 2011 году, с дачи под Красноярском в деревушке Дрокино. Тогда хозяева решили: любимца-мурлыку украли злодеи (подробнее).