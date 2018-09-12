СЕГОДНЯ 08:22 2018-09-12T08:18:42+03:00

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Серый кот с полосками и пятнышками Тишка пропал из семьи еще в 2011 году, с дачи под Красноярском в деревушке Дрокино. Тогда хозяева решили: любимца-мурлыку украли злодеи. Погоревали, конечно, ведь без кота и жизнь не та. Искали Тишку долго, ходили по соседям в надежде, что кто-то видел, но, в конце концов, смирились. А этим летом случилось настоящее чудо - Тишка вернулся! Объявился Тихон там же, где и пропал, на даче. Пришел, как приличный кот, и сел на порог.

Хозяйка кота Леся Никитина сначала не поверила, что это Тишка, а потом все-таки признала любимца.

- У него те же повадки, он также спит, лапки под себя поджимает. Он всегда у нас был ласковым, никогда не кусался, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск девушка. - Брали его на выставке в 2008 году, как гладкошертсного мраморного британца. Но, по-видимому, порода не совсем чистая. На даче у нас бабушка в основном всегда гаходится, она и сказала, что вернулся Тишка. Я до последнего не верила, а оказалось - он!

Тишка большой любитель поспать Фото: семейный архив кота Тихона

- Я сначала его не признала, зрение у меня плохое, - говорит бабушка девушки Тамара Леонова. - А он каждый день давай приходить: ластится, разговаривает. И голосок такой у него до боли знакомый, скрипучий. Потом дочь приехала на дачу, я - ей: «Тут кот какой-то прибился, ходит и ходит». А она: «Мама, да это же Тишка!»

Признали Тишку не только по повадкам - по окрасу, рисунок на носу у него больно примечательный, да и полоски «фирменные». В общем, «лапы и хвост - его документы». Но окончательную точку в вопросе: Тишка или нет, поставили, когда понаблюдали за походкой. Еще котенком Тихон основательно косолапил - задние лапы у него кривоватые. Поглядели на походку всей семьей - Тихон это, как есть Тихон.

За время своих скитаний Тишка, судя по всему, не бедствовал: упитанный, уши чистые, правда, ни с того ни с сего начал суп за милую душу трескать. Хозяева подозревают, что кормили Тишку как попало, хотя жил он, вероятнее всего, все-таки в другой семье.

- Забрали, наверное, потому что породистый, да не выпускали из дома, - предполагает Тамара Леонова, - чтобы к нам не вернулся. Мы-то его профессиональным кормом всегда кормили, говядиной и рыбой. А тут смотрю: перестроился на другое питание - суп и тот привык есть за 7 лет. Но мы это исправим, пролечим, как надо.

В общем, теперь у Тихона началась не жизнь - малина. Балуют скитальца всей семьей: в меню у Тишки толькто, что он с детства уважает - постная говядинка, рыбка любая и кроме красной. Вот такая кошачья история.