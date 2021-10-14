«Поддерживаем мнение о запрете данного исполнителя»: Красноярские психиатры проанализировали песни Моргенштерна Фото: Михаил ФРОЛОВ

Красноярские психиатры проанализировали песни популярного рэпера Моргенштерна. Творчество артиста все-таки негативно воздействует на психику детей, к такому выводу пришли врачи.

Специалисты Краевого психоневрологического диспансера №1 занялись анализом творчество репера по запросу красноярского депутата Вячеслава Дюкова, который неоднократно высказывался против Моргенштерна.

Так, в отчете психиатров указано, что творчество Моргенштерна «не про адаптацию к социуму, а больше про накал и бунтарство». Врачи выяснили, что в песнях исполнителя пропаганда наркотиков занимает чуть ли не главенствующую роль:

- Косвенное обоснование допустимости и желательности осуществления действий, связанных с употреблением и изготовлением наркотиков;

- Положительная оценка действий, связанных с употреблением наркотиков;

- Положительная оценка наркотиков и их употребления;

- Романтизация образов «кумиров-наркоманов» как «плохих парней»;

- Демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются секс», наркотики и богатство.

И еще множество пунктов, схожих по содержанию. По мнению экспертов, влияние музыки в целом подчас бывает для ребенка сильнее уговоров и угроз. А это значит, что Моргенштерн для психики подрастающего поколения является опасным.

- Поддерживаем мнение общества о запрете данного исполнителя, - подытожили психиатры в своем отчете.

Сам же артист указывал, что до него существовало множество музыкальных коллективов, которые придерживались провокационного стиля в своей музыке. Более того, Моргенштерн должен был провести в Красноярске концерт – 26 сентября. Однако было решено перенести мероприятие на 8 мая 2022 года.

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