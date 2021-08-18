«Садизм, разврат и подрыв моральных устоев»: многодетный отец поставил концерт Моргенштерна в Красноярске под угрозу Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 сентября в Красноярске должен состояться концерт скандального уфимского репера Моргенштерна. Многочисленные фанаты исполнителя уже потирают руки в нетерпении, но хлебом, солью артиста встретить готовы далеко не все.

Так, против концерта выступил Красноярский союз отцов, а конкретнее один из его членов – многодетный отец и, по совместительству общественник, Вячеслав Богданкевич.

У себя в соцсетях мужчина назвал творчество Моргенштерна «беснованиями», а также заявил, что репер может рассчитывать на реальное наказание:

- На 26 сентября в Красноярске намечены беснования «моргенштерна». Мы точно знаем, что не всем плевать на эту ситуацию. И мы считаем, что есть объективные данные по которым "моргенштерн" может рассчитывать на реальное наказание.

Богданкевич призвал родителей поддержать его в порыве борьбы за хрупкую детскую психику. Более того, мужчина заявил, что музыка Моргенштерна угрожает ЖИЗНИ детей:

- Если сотни родителей потребуют навести порядок, то есть шанс что за него реально возьмутся! 20 минут вашего времени могут спасти жизни многих детей, а может быть именно Вашего.

Видимо, красноярец не знает, что на концерте артиста будет действовать ограничение по возрасту – 18+. Это значит, что детям туда путь заказан. Однако, Богданкевич уже предложил неравнодушным родителям написать заявления в полицию и прокуратуру.

Сам же общественник обратился лично к мэру Красноярска Сергею Еремину с просьбой не допустить грехопадение молодежи. И даже поделился личным видением творчества певца, а если конкретнее, то анализом (беглым)песен Моргенштерна:

- Данный исполнитель, к сожалению, очень популярен в молодёжной и даже детской аудитории, 7+. Даже по результатам беглого анализа приходишь к выводу, что творчество этого «исполнителя» целиком состоит из деструктивной информации, причиняющей вред физическому, психическому здоровью и развитию детей. Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, садизма, разврата, растормаживают сферу половых влечений, различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным устоям, - ужасается многодетный красноярец.

Несмотря на призыв к общественности, далеко не все ее представители ответили Богданкевичу взаимностью. Вот что пишут в соцсетях:

- Пока мы пишем тем, кто должен запретить его деятельность в регионе, он делает работу за тех как раз к кому вы обращаетесь;

- С каких пор, такие как вы вообще решили, что знаете детскую психологию;

- Концерт 18+, о каких детях идёт речь;

- А причем тут дети, когда концерт 18+? Мне он не нравиться, так я его просто не слушаю. Не отпускайте детей на концерт и все. Только вот в интернете очень легко его песни послушать без концертов, где логика.

- Бред, как будто в нашем детстве не было таких песен.

Так или иначе, пока концерт Моргенштерна в Красноярске не отменен. Хотя за месяц может произойти все что угодно. Представитель рэпера заявил журналистам, что никто не беспокоится об отмене, так что остается следить за развитием событий.

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