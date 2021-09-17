Концерт рэпера Моргенштерна в Красноярске перенесен на 8 мая 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концерт скандального рэпера Моргенштерна должен был состояться 26 сентября, однако артист перенес выступление на 8 мая 2022 года. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Все из-за ковидных ограничений в Красноярском крае:

- Да, вынужденный перенос. Мы сами от этого уже изрядно подустали, но что поделать, действующие ограничения в регионе никак не дают нам возможности провести шоу в полном объеме, - сообщается в официальном паблике концерта.

Организаторы отмечают, что билеты обменивать не нужно, и обещают, что концерт будет проведен в любом случае:

- Вы понимаете, какой тотальный разнос в Красноярске нас ждет и мы обязательно проведем этот концерт, но в мае! Все билеты действительны. Ничего обменивать не нужно. Мы продолжаем дальше готовиться и верить в лучшее.

Напомним, что против выступления Моргенштерна в Красноярске активно выступали местные жители и даже деятели искусства.