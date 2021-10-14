Следователи наградили красноярца, спасшего ребенка от нападения в подъезде на Молокова. Фото: соцсети и Мария Ленц

Красноярские следователи наградили Андрея Василевского, который в апреле 2021 года спас 9-летнего школьника, на которого с ножом набросился пьяный мужчина в подъезде дома на Молокова. Как сообщает пресс-служба регионального СК, отважный красноярец получил от следователей благодарственное письмо.

- От имени всего коллектива управления руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Константин Борисов поблагодарил красноярца за проявленное неравнодушие, мужественные действия при спасении ребенка и смелость в условиях риска для собственной жизни, - передают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Фото: instagram.com/krk.sledcom/

Напомним, что все случилось 8 апреля в микрорайоне Взлетка. 47-летний пьяный красноярец, снимавший в доме на Молокова квартиру посуточно, затащил 9-летнего мальчика и несколько раз ударил его ножом. Крики ребенка услышал Андрей Василевский. Он начал стучать в дверь, а после того, как мужчина открыл, скрутил его и удерживал до приезда полиции, хотя тот пытался сбежать. Подробнее свой поступок Андрей описывал здесь.

В итоге благодаря самоотверженным действиям Андрея мальчик остался жив. В отношении нападавшего же завели уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске пьяный мужчина набросился с ножом на 9-летнего ребенка

ЧП в Красноярске в микрорайоне Взлетка. В одном из высотных домов на улице Молокова мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом напал на 9-летнего школьника. Предварительно известно, что он схватил мальчика, затем затащил его к себе в квартиру. (подробнее)

«Скрутил и поставил на колени»: житель Красноярска спас 9-летнего мальчика от неадеквата, который ударил ребенка ножом в шею

Шокирующее событие, которое сейчас обсуждают в Красноярске. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на 9-летнего мальчика. Будем называть вещи своими именами – неадекватный пьяный мужчина. (подробнее)