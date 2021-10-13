В Якутии построили космический корабль Люка Скайуокера из «Звездных войн»

В Якутии вновь построили космический корабль Люка Скауокера из «Звездных войн». Фото: instagram.com/just.ayaal/

Свершилось! Якутские косплейеры-энтузиасты все-таки построили космический корабль повстанцев «Крестокрыл» (X-Wing) из «Звездных войн». Между прочим, это один из самых мощных истребителей «звездной» вселенной, на нем по космосу рассекал ни кто-нибудь, а сам Люк Скайуокер. Как рассказал идеолог проекта Айаал Федоров, создание корабля заняло все лето.

- Мы не спеша строили корабль все лето. Получили грант на 1,5 миллиона рублей, и это хватило на воплощение своей идеи. Макет получился практически идентичным оригиналу. Только на 60-70 сантиметров поменьше

Однако изобретатель отмечает, что это еще не все. Осталось доработать детали:

- Это еще не все, совсем скоро мы закончим дроидов R2-D2 и C3PO. Это будет самый крутой косплей в мире, - пишет Айаал Федоров.

Это уже не первый подобный опыт для якутянина. Еще в апреле 2021 года Федоров презентовал космический корабль из сериала «Мандалорец». Тогда конструкцию звездолета снесло сильнейшим ветром. Спасти удалось лишь отдельные детали.

Именно после этой неудачи Айаал решил попробовать снова и создать корабль, который будет во много раз лучше и прочнее предшественника:

- Вместо реконструкции корабля из «Мандалорца», будем строить космический аппарат Люка Скайуокера «X-wing» из саги «Звездные войны», - писал тогда Федоров.

И как видно, свое обещание юный умелец сдержал. Получилось масштабно. А идея построить именно этот звездолет пришла, так как «X-Wing» наиболее узнаваемый и один из самых популярных истребителей саги.

Поклонники творчества изобретателя и вовсе удивляются, как Федорова еще не взяли на работу в какую-нибудь солидную киностудию:

- Давно наблюдаю за твоей работой, ты талантище. Тебя обязательно должны заметить киностудии. Успехов тебе дружище.

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