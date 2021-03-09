В Якутске появился корабль из «Звёздных войн»

ФОТО: instagram.com/just.ayaal/

Творческая команда из Якутска воссоздала точную копию космического корабля из телесериала «Мандалорец», входящего во вселенную «Звёздных войн». Теперь эта копия украшает городской парк и все желающие могут его посетить.

ФОТО: instagram.com/just.ayaal/

Длина корабля около 14 метров, высота 4, а ширина почти 10. Весит это чудо больше тонны. У 5 его создателей ушло 3 месяца, чтобы собрать такую модель летательного аппарата.

Идея сделать космический корабль Razor Crest возникла в 2019 году, после выхода первого сезона «Мандалорца». Но тогда у команды не было финансовых возможностей, а затем началась пандемия. Но ребята не отпускали мысль создать летательный аппарат. Поэтому в конце 2020 команда принялась за работу.

ФОТО: instagram.com/just.ayaal/

Размеры были просчитаны самостоятельно по фотографиям в интернете. Большая часть сил ушла на воссоздание внешней оболочки и кабины пилота. На корабль ушло более 50 листов ДВП.

Корабль полностью разбирается для удобства транспортировки, можно снять крылья и двигатели. Также летательный аппарат оснащен и световыми элементами – есть подсветка панели управления, подфарников и двигателей.

ФОТО: instagram.com/just.ayaal/

Весь процесс создания творческая команда засняла на видео, и выложила на Youtube. После установки в парке ребята провели тематическую фотосессию с маленьким мандалорцем и главынм героем телесериала. В инстаграме эти фотографии заметил каскадер, снимавшийся в «Мандалорце». Актер поставил лайк и написал комментарий: «This is the way». (Таков путь – кредо мандалорцев).