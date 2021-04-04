В Якутске разбился корабль из «Звёздных войн»

Всё, что осталось от космического корабля Фото: Айаал Федоров

Якутский космический корабль из сериала «Мандалорец» совершил свой первый и последний в жизни полёт. Его унесло сильным порывом ветра с сопки, где он был установлен. Как рассказал «Комсомольской правде» его создатель Айаал Федоров, вначале он планировал воссоздать корабль, но потом понял, что это невозможно.

Всё, что осталось от космического корабля Фото: Айаал Федоров

- Корабль мы почти полностью вывезли с места установки, но восстановлению он не подлежит. Настолько сильные разрушения. Поэтому мы спасли более-менее целые части, чтобы использовать их при создании другого звездолёта, - комментирует Федоров.

Сам корабль изначально был готов к сильным ветрам, по словам его создателей. Большой вес, крепкие материалы – всё это вселяло уверенность, что макет звездолёта выстоит в любую непогоду. Но увы, несколько месяцев работы пошли прахом. Теперь шикарный макет космического корабля больше похож на свалку с мусором.

Фото: instagram.com/just.ayaal

Создатель проекта расстроен, но не отчаивается. Он подбадривает свою аудиторию в инстаграме и заявляет, что в планах построить другую модель корабля.

- Вместо реконструкции корабля из «Мандалорца», будем строить космический аппарат Люка Скайуокера X-wing из саги «Звездные войны», - раскрывает секрет Айаал Федоров.

Напомним, что ранее творческая команда из Якутска воссоздала точную копию космического корабля из телесериала «Мандалорец», входящего во вселенную «Звёздных войн». Эта копия украшала городской парк и все желающие могли его посетить.

Фото: instagram.com/just.ayaal

Длина корабля была около 14 метров, высота 4, а ширина почти 10. Весит это чудо больше тонны. У 5 его создателей ушло 3 месяца, чтобы собрать такую модель летательного аппарата.

Фото: instagram.com/just.ayaal

Идея сделать космический корабль Razor Crest возникла в 2019 году, после выхода первого сезона «Мандалорца». Но тогда у команды не было финансовых возможностей, а затем началась пандемия. Но ребята не отпускали мысль создать летательный аппарат. Поэтому в конце 2020 команда принялась за работу, а в марте 2021 года Якутск украсила точная копия звездолёта.

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Весь процесс создания творческая команда засняла на видео, и выложила на Youtube. После установки в парке ребята провели тематическую фотосессию с маленьким мандалорцем и главным героем телесериала. В инстаграме эти фотографии заметил каскадер, снимавшийся в «Мандалорце». Актер поставил лайк и написал комментарий: «This is the way». (Таков путь – кредо мандалорцев). (Подробности)