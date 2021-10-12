Не ел, не пил и золотишка намыл: якутский сварщик в перерывах на обед разбогател на 4 миллиона

Якутский сварщик в перерывах на обед разбогател на 4 миллиона Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта история покажется выдумкой, ведь все понимают, что владелец любого золотодобывающего предприятия тщательно бережет свое добро, нанимает целый штат охраны, чтобы работники и грамма тайком не вынесли. Но встречаются такие умельцы, которые ухитряются это сделать. Правда, их ловят, судят за кражу, но сам факт остается фактом...

Вот и сварщик из Якутии по имени Виталий оказался из тех мастеров, у кого светлая голова и руки из нужного места растут. В свои 48 лет он работал на одном из предприятий по добыче россыпного золота в Оймяконском районе Якутии (кто не знает – это один из двух полюсов холода северного полушария). Придумал, как к основному окладу он может добавить дополнительный источник обогащения.

Для этого смастерил хитрое устройство – этакую ловушку для драгоценного металла. Посвящать коллег в замысел не стал. Возможно, не доверял. А может, и делиться добычей не хотел. Так что использовал ловушку во время обеденного перерыва, когда все уходили обедать. И так у него ловко получалось, что за несколько недель сварщик умудрился намыть около килограмма золота. На черном рынке это тянет примерно на 3,7 миллионов рублей.

Но тут удача отвернулась от Виталия. Несколько дней назад его задержали прямо на проходной, когда он ехал домой со смены. Добытое золото конфисковали, а уголовное дело завели сразу по двумя статьям: «Кража» и «Незаконный оборот драгметаллов», сообщает информагентство «КМВ Новости».

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