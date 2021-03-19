В Красноярске два брата пытались продать слитки золота на 4 миллиона рублей

Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается расследование уголовного дела, в отношении двух жителей Северо-Енисейского района и жителя Хакасии. Мужчины хотели продать золотые слитки, но не успели, их изъяли силовики. Место для хранения было выбрано довольно оригинальное – драгметаллы стоимостью свыше 4 миллионов рублей лежали на видном месте в гараже одного из красноярцев. Подробности этой истории стали известны «КП-Красноярск» из собственных источников.

Выяснилось, что золото собирались продать бывший инспектор ДПС, ушедший на пенсию, его брат и их общий знакомый. Оба – сотрудники золотодобывающей фабрики. Один из мужчин активно скупал золото с примесями. За 3 месяца он смог собрать больше 1 килограмма природного золота. Не долго думая, он переплавил купленное в 6 металлических слитков и предложил своим знакомым его продать.

Искать покупателей и заниматься сделкой стал бывший инспектор ДПС. Осталось придумать, как незаметно перевести слитки из Сорска в Северо-Енисейк. Было решено часть передать посылкой, через маршрутный автобус, а еще часть перевезти самостоятельно. Ничего не подозревая, мужчины привели в действие свой план, спрятали драгметаллы в гараже, а через некоторое время туда с обыском нагрянули сотрудники ФСБ.

Оказалось, что мужчины планировали продать слитки, стоимостью почти 4 300 000 рублей. Помимо золота, в сплаве обнаружено небольшое количество серебра, меди и платины.

В отношении трёх неудавшихся торговцев ювелирными слитками расследуется уголовное дело о незаконной сделке, хранении и перевозке драгметаллов в особо крупном размере.

Если вина подозреваемых будет доказана, то они могут лишиться свободы на срок до 7 лет.