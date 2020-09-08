В Красноярском крае работник рудника прятал краденое золото в лесу. Стоп-кадр видео МВД

Оперативники управления экономической безопасности краевой полиции совместно с коллегами из Мотыгинского района задержали работника одного из золотодобывающих предприятий, расположенных в указанном районе. Его подозревали в краже и незаконной перевозке природного золота. А тут взяли с поличным. Он ехал на своей машине в Красноярск, под сидением у него нашли 11 свертков, а внутри – золотосодержащий концентрат.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, работник Васильевского рудника несколько месяцев похищал золотосодержащий песок и золотые самородки с территории предприятия. Прятал их в лесу. А когда накопил большое количество, повез в краевой центр, чтобы затем продать. Эксперты оценили примерную стоимость золота в 8,5 миллионов рублей.

Сам молодой человек на предварительном допросе вину свою признал.