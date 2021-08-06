В Красноярске заработали 14 новых камер фиксации нарушений ПДД Фото: Мария ЛЕНЦ

ГИБДД Красноярска сообщают, что с 6 августа 2021 года начали работать 14 новых камер видеофиксации ПДД. В ведомстве подчеркивают, что 7 из них будут отслеживать нарушения водителями, которые не предоставили преимущество пешеходам на «зебрах».

В ГИБДД также добавляют, что аварийная ситуация сейчас напряженная:

- В этом году в Красноярске и Дивногорске на пешеходных переходах произошло более 100 ДТП, в которых 4 человека погибло и 100 пострадали, - передают госавтоинспекторы.

Новые комплексы будут фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линию и движение по «автобусной» полосе.

Места размещения комплексов:

- ул. 26 Бакинских комиссаров, 48; - ул. Говорова, 57; - ул. Щорса, 62; - пр. имени газеты Красноярский рабочий, 157; - пр. имени газеты Красноярский рабочий, 126; - ул. 60 лет Октября, 55; - ул. 60 лет Октября, 69; - ул. Енисейский тракт, 3 «Г»; - перекресток пр. Комсомольский – ул. Мате Залки; - перекресток пр. Комсомольский – ул. Ястынская; - перекресток ул. Алексеева – ул. Батурина; - перекресток ул. Ленина – ул. Декабристов; - перекресток ул. Копылова – ул. Партизанская; - перекресток ул. Копылова – ул. Академика Киренского.

Посмотреть размещение камер можно пройдя по ссылке.