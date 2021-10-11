В Красноярске установят 19 новых комплексов видеофиксации нарушений ПДД в 2022 году

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В Красноярске оборудуют еще 19 новых комплексов видеофиксации нарушений ПДД в 2022 году, двадцатая установка будет размещена в Емельяновском районе. Как сообщают в краевом управлении автодорог, пока точная дата запуска новых камер неизвестна, все станет понятно после заключения контрактов на оказание услуг по аренде оборудования, обеспечивающего контроль за дорожным движением. В планах запуск новых комплексов должен состояться к началу 2022 года.

Места, где оборудуют новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД:

- Комплексы фиксации нарушений будут определять проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости, повороты налево/направо. Камеры, установленные на трёх нерегулируемых пешеходных переходах (на улицах Шумяцкого, Северо-Енисейской и Вавилова) будут следить за тем, чтобы водители соблюдали правила предоставления преимущества пешеходам. Камера на перекрёстке Партизана Железняка – Октябрьская будет регулировать движение по полосе для маршрутных транспортных средств, - пояснил Михаил Буйлов, заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ «КрУДор».