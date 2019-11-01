Красноярцу восстановили лицо после ожога от выхлопной трубы в ДТП

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-01T09:28:34+03:00

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Челюстно-лицевые хирурги краевойбольницы в буквальном смысле слова вернули лицо красноярцу, пострадавшему в жестком ДТП. Подробностей аварии не сообщается, однако известно, что мужчина получил страшную травму после лобового столкновения. Его буквально вдавило к выхлопной трубе, и, находясь без сознания, он получил страшный ожог. Достали молодого человека спасатели, а врачи - спасли ему жизнь.

Выздоровления долго не наступало, поэтому врачи провели пластику лица Фото: Инстаграм Андрея Симонова

- Долгое время он находился в медучреждении, но полного выздоровления не наступало, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии краевой больницы Андрей Симонов. - В результате выполнена операция по обширной лоскутной пластике лица слева. Результат операции очень благоприятный.

Врачам удалось скрыть оголенные кости лица мягкими тканями. И теперь пострадавший вернулся к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU