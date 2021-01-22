Врачи сделали невозможное: в Красноярске женщина, пострадавшая в аварии, получила новое лицо

Красноярские врачи восстановили разорванное лицо женщины, пострадавшей в аварии ФОТО: сайт краевой клинической больницы

Красноярские врачи восстановили разорванное лицо женщины, пострадавшей в аварии. Нижняя часть лица женщины практически полностью была разрушена. Происшествие случилось за неделю до нового года. В больницу пациентку доставили вертолетом санитарной авиации в состоянии комы.

- Женщина находилась на искусственной вентиляции легких. У нее диагностировали ушиб головного мозга, переломы лицевого скелета с отрывом нижней челюсти и языка. Чтобы спасти жизнь пациентки, врачи отделения челюстно-лицевой хирургии наложили трахеостому, провели репозицию костей лицевого скелета. Также специалисты пришили язык с восстановлением сосудов и нервов, заново сформировали полость рта, - рассказали в краевой клинической больнице.

Новогодние каникулы пациентка провела под присмотром врачей в отделении реанимации ФОТО: сайт краевой клинической больницы

Операция длилась более 5 часов. Новогодние каникулы пациентка провела под присмотром врачей в отделении реанимации, потом ее перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии. Впереди была реабилитация и лечение. Лечащий врач опасалась, что начнется отторжение пришитых тканей лица, но все обошлось.

Сегодня, 22 января, пациентку выписали из отделения челюстно-лицевой хирургии. Сама она рассказывала врачам о своих ощущениях после операции. Ей было сложно проглотить еду, говорить, шевелить языком. С женщиной работал логопед, и в результате, пациентка теперь может принимать пищу, глотать и говорить.

Чтобы вернуться к привычной жизни, женщине предстоит пройти долгий курс реабилитации. В краевую больницу она вернется через месяц для коррекции послеоперационных рубцов.