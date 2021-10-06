Житель Ачинска незаметно фотографировал у женщины под юбкой прямо на улице. Фото: стоп-кадр из видео vk.com/achinskavto

В соцсетях появилось видео, как 5 октября на перекрестке улиц Назарова и Кравченко в Ачинске неизвестный мужчина у пешеходного перехода фотографировал у женщины под юбкой. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, по данному факту проводится проверка.

На кадрах видно, как мужчина незаметно сунул телефон между ног рядом стоящей женщины и сделал снимок, после чего резко встал и положил телефон в карман. Жертва извращенца ничего не заметила.

Автор видео в соцсетях рассказала, что хотела предупредить женщину, но торопилась по делам и не успела. Она добавила, что сначала даже не поняла, что случилось:

- Я сначала не поняла, что делает эта "особь мужского пола", но когда я увидела, что он в карман кладет телефон, сразу стало ясно... фотографирует что под юбкой. Уважаемые девушки будьте еще более внимательны, знайте, что может и такое случиться, - написала женщина.

В соцсетях жителя Ачинска осудили, но отнеслись к его поступку с иронией. Однако инцидентом заинтересовались в полиции, сейчас проводится проверка:

- В Ачинске при мониторинге соцсетей полицейскими выявлено видео, на котором мужчина, возможно, совершает противоправный факт. Сотрудниками МО МВД России "Ачинский" устанавливается мужчина, проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям мужчины и принято решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в МВД по Красноярскому краю.

Добавим, что в Ачинске и раньше случались странные посягательства на женщин со стороны мужчин. Так, в 2020 году горожанин на улице приставал к девушкам и пинал их по ягодицам. Ему назначили наказание в виде 1,3 лет исправительных работ.

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