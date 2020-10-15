В Ачинске мужчина догонял женщин на улице и пинал их: завели дело

В Ачинске мужчина подбегал к женщинам на улице и пинал их Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске полиция завела уголовное дело на 34-летнего местного жителя. На него пожаловались сразу несколько женщин. Потерпевшие рассказывали: что в августе шли по улице, неожиданно сзади к ним подбегал неизвестный и что было силы пинал в область ягодиц. Было больно, обидно и неприятно, тем более, что они его не знали и даже не подозревали, за что он так их унизил.

Пинальщика нашли. Его поступки вызвали сомнение: а он вообще вменяемый? Направили его на судебно-психиатрическую экспертизу, оттуда пришел ответ, что да, он вполне отдает отчет в своих действиях. Своих поступков мужчина объяснить не смог, но в содеянном раскаялся и признал свою вину.

На него было заведено уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание по ней – до 2 лет лишения свободы. Но потерпевшие ведь могут подать и гражданский иск на компенсацию морального время. И ему придется извиняться и выплатить деньги.