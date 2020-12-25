В Ачинске Красноярского края вынесли приговор мужчине, который нападал на женщин и пинал их по ягодицам. По информации пресс-службы краевого суда, за побои мужчине дали год и три месяца исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы. Осужденный вину признал, но с решением не согласился – будет его обжаловать.Напомним, странный мужчина объявился в Ачинске летом нынешнего года. Тогда сразу несколько женщин пожаловались в СМИ и соцсетях, что какой-то человек атаковал их прямо на улице. Как утверждали очевидцы, одну из пострадавших отправили в травмпункт. Причем незнакомец не жалел даже беременных.«После такого пинка у меня нашли травму почки, - рассказала телеканалу «ОСА» одна из жертв ачинского «пинателя» Юлия. – Когда этот человек меня ударил (на глазах у дочки), я отлетела на дорогу, могла попасть под колеса».К слову, в соцсетях нападавшего узнали. Говорят, странности у него действительно есть. Вскоре на след подозреваемого вышла полиция. Оказалось, это 34-летний местный житель. Его признали вменяемым. Но по какой причине нападал на женщин, мужчина внятно сказать не смог.Накануне состоялся суд. Приговор был достаточно мягким. Ведь максимальный срок по статье «Побои» - два года лишения свободы.