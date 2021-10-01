В октябре в Красноярске ожидается холод и снег в конце месяца Фото: Мария ЛЕНЦ

В октябре в Красноярске ожидается температура ниже среднего в первой половине и чуть выше среднего во второй половине месяца. Об этом в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Подробнее об итогам пресс-конференции можно почитать здесь.

По словам эксперта, среднемесячная температура октября в Красноярске по норме составляет около +1 градуса. Первая половина ожидается чуть холоднее нормы:

- Ночные температуры будут колебаться от -2 до +2 градусов. Дневные – от +5 до +7 градусов, в отдельные дни возможны повышения до +8-13 градусов, - сказал синоптик.

При этом снега в городе не ожидается, местами возможен мокрый снег. Более или менее устойчивый снежный покров может появиться в конце месяца.

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В пресс-центре «Комсомольской правды - Красноярск» прошла ежемесячная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на ближайший месяц. Экспертом выступил синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов. Он рассказал, какой погоды ждать красноярцам в октябре. (подробнее)