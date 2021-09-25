В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении экс-чиновницы и двух депутатов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о взяточничестве при отчуждении муниципального имущества. Проходят по нему три человека. Это бывшая сотрудница мэрии Ирина Тюрина (замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений) – ее обвиняют по 10 эпизодам получения взятки. Из них 8 – в крупном размере и 2 – в особо крупном. Вину свою в ходе следствия она не признала, но в сентябре 2020 года ее отстранили от занимаемой должности.

Депутат, точнее уже экс-депутат Заксобрания края Евгений Козин обвиняется в даче взятки должностному лицу и в посредничестве. И депутат Горсовета Иван Азаренко, на нем посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

В ходе следствия удалось выяснить следующее. С августа 2018 года по октябрь 2019 года Ирина Тюрина получила взятки на общую сумму более 6,5 миллионов рублей. Взамен она обеспечивала продажу и аренду нежилых помещений, которые являлись муниципальной собственностью, по заниженной цене. Суммы взяток по каждому помещения обвиняемая определяла самостоятельно, от 150 тысяч до 3 миллионов рублей. Пресекли ее деятельность сотрудники УФСБ России по краю.

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