В отношении красноярской чиновницы Ирины Тюриной возбудили еще одно уголовное дело

Ирину Тюрину заподозрили еще в одной взятке Фото: ТВК

До сегодняшнего дня было известно о 9 эпизодах получения крупных взяток, в которых подозревают Ирину Тюрину (сейчас она отстранена от должности заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений красноярской мэрии). И вот 24 ноября следователи рассказали, что в отношении чиновницы возбуждено еще одно уголовное дело по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в июле 2019 года Тюрина получила от предпринимателя взятку в 1,5 миллиона рублей. За это она гарантировала заключение договора-купли продажи муниципального помещения по минимальной цене.

- Таким образом, в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года Ирина Тюрина получила взятки от семи лиц, через посредников на общую сумму более 6 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ.

Следователи раскрыли, кто был одним из посредников – это депутат Красноярского Горсовета Иван Азаренко. В его отношении тоже возбуждено уголовное дело по статье 291.1 (посредничество во взяточничестве). Уголовные дела соединены в одно производство.

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Суд продлил на два месяца арест замглавы департамента муниципального имущества администрации Красноярска Ирине Тюриной. Напомним, чиновницу арестовали в октябре 2019 года - ее подозревают во взяточничестве. Тюрина, по данным силовиков, была посредником при получении крупной взятки в 200 тысяч рублей. Суд арестовал ее на время следствия, однако чиновница не оставляет надежды изменить меру пресечения. Пока неудачно - арест ей продлили до 4 апреля (подробнее).