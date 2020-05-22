22 Май 2020 2020-05-22T14:22:53+03:00

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В Красноярске задержали депутата городского Совета Ивана Азаренко. Напомним, что накануне в его рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски. Азаренко подозревают в посредничестве при передаче взятки замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Красноярска Ирине Тюриной.

Тюрина обвиняется в пяти эпизодах преступлений. В ходе следствия был установлен еще один эпизод, и в нем фигурирует имя Азаренко, он содействовал при передаче незаконного вознаграждения – это и стало причиной возбуждения уголовного дела на него.

- По предварительной версии следствия в июне 2019 года Ирина Тюрина получила от неустановленного представителя ООО «КРОНА» через Ивана Азаренко, а также двух жителей города Красноярска частями взятку в виде денег на общую сумму 3 миллиона рублей. Взамен она должна была обеспечить ООО «КРОНА» победу в аукционе на право заключения договора аренды пяти нежилых зданий, расположенных на улице Мичурина, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

Следствие направило ходатайство в суд о заключении Ивана Азаренко под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU