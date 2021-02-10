Депутата красноярского Заксобрания Евгения Козина по делу о взятках задержали силовики

Евгений Козин Фото: sobranie.info

Депутата красноярского Заксобрания, представляющего партию КПРФ, задержали по подозрению в пособничестве при передаче взятки заместителю руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска Ирине Тюриной. Как сообщает Следком, в служебном кабинете и дома у чиновника прошли обыски, во время которых Козин пытался скрыть все, что могли изъять сотрудники.

Следствие считает, что в начале 2019 года Ирина Тюрина предложила двум своим знакомым подыскать арендатора для нескольких нежилых помещений, расположенных на улице Мичурина В Красноярске. Чиновница хотела получить за свои “услуги” денежное вознаграждение, но сумму сразу не назвала. Один из посредников обратился с подобным предложением к Козину, который и нашел арендатора. Также в качестве еще одного посредника выступил депутат, но на этот раз Городского совета, Иван Азаренко. Сейчас он привлекается к уголовной ответственности.

Тюрина, узнав о том, что уже есть потенциальный арендатор, назвала сумму взятки - 3 000 000 рублей. Получив запрошенное, чиновница обеспечила победу фирмы взяткодателя в аукционе на право заключения договора аренды на пять объектов, находящихся в муниципальной собственности, заключив с ним договор по минимальной арендной стоимости в размере около одного миллиона рублей.

В ведомстве отметили, что предприниматели также привлечены к уголовной ответственности за дачу взятки. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье ч.4 ст. 291.1 УК РФ “Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере” продолжается.