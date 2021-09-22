В Красноярском крае студент собирался расстрелять однокурсников на 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Южный аграрный техникум, расположенный в селе Краснотуранск одноименного района (на юге Красноярского края) 1 сентября этого года едва не стал центром трагического события. В интересах следствия нигде в официальных источниках об этом не упоминалось. Возможно, даже руководство учебного заведения не было посвящено в подробности (связаться с ним пока не удалось). Но спустя три недели о несостоявщемся теракте стало известно. И все это – на фоне трагедии, которая произошла 20 сентября в Пермском университете.

18-летний студент третьего курса планировал расправиться со своими однокурсниками. Причиной ненависти якобы стала нанесенная ими обида. Если говорить точнее, компания из четырех человек третировала и неоднократно оскорбляла и унижала молодого человека. После чего он решил отомстить. Это было в мае. Придумал план, приобрел нож и патроны к аэрозольному пистолета марки «Пионер». Датой мести выбрал первый учебный день. Из чего можно предположить, что обидчики и «мститель» проживали в разных селах, а во время учебы жили в общежитии при техникуме. Другой вариант: ему хотелось привлечь себе как можно больше внимания.

Задержали студента накануне преступления. При обыске нашли оружие, его самого поместили в специализированное медицинское учреждение. Завели уголовное дело, трагедии удалось избежать.

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